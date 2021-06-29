Стала известна схема подделки QR-кодов для прохода в рестораны Москвы

Специалисты в области информационной безопасности описали схемы, которые используются для подделки QR-кодов, чтобы посещать рестораны Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитик Дмитрий Артимович рассказал, что в столице запущены QR-коды, которые привязывают к поддельному сайту, имитирующему портал госуслуг. На этом сайте необходимо ввести персональные данные, в том числе паспортные. По словам специалиста, в случае проверки поддельного кода работник ресторана может не заметить, что домен ненастоящий.

Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Александр Черныхов уточнил, что использование фейкового сайта, на который ведет поддельный цифровой пропуск, стало самой распространенной схемой среди предложений по обходу ограничений. В сети уже появились инструкции по созданию таких связок, сказал специалист.

В свою очередь, эксперты из ГК InfoWatch подтвердили, что в последнее время было зафиксировано множество групп и Telegram-каналов, где горожанам предлагают купить QR-коды. Руководитель направления аналитики и спецпроектов компании Андрей Арсентьев подчеркнул, что если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники.

Ранее стало известно, что мошенники начали продавать в даркнете поддельные QR-коды за пятизначную сумму.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.