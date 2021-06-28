Минсельхоз оценил возможный рост отпускных цен на хлеб

Минсельхоз России не ожидает существенного роста цен производителей на хлебобулочную продукцию. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что пока цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых помогут оставить цены на прежнем уровне.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские предприятия подвергли критике разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлеба. Так, в Российском союзе пекарей (РСП) отметили, что финансовая нагрузка производителей может увеличиться на 22 млрд руб. из-за новых правил, что непременно скажется на ценах продукции.