Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

Россия с понедельника, 28 июня, возобновляет регулярное авиасообщение еще с восьмью государствами. Среди них — Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Северная Македония и США, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что с понедельника россиянам можно будет осуществлять перелеты в зарубежные страны из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. В список попали Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания.

Почти по всем указанным направлениям ввели квоты на полеты.

До этого Россия возобновила международные полеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.