В Бундестаге назвали «безумной» идею о компенсациях Киеву за «Северный поток — 2»

Лидер «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Тино Крупалла заявил, что считает «безумной» идею о компенсациях Киеву за «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. <...> И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», — считает Крупалла.

По его словам, Россия не должна выплачивать транзитные сборы за маршруты, которые ими изначально не облагаются.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на компенсацию потерь из-за «Северного потока – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.