Мордашов отреагировал на новые пошлины на металлопродукцию

Совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассчитывает, что объявленные российскими властями меры по введению временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы будут сбалансированными. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 24 июня, правительство России одобрило введение с 1 августа до 31 декабря 2021 года экспортных пошлин на металлопродукцию. Планируется, что это обеспечит дополнительные доходы бюджета в текущем году в 160-165 миллиардов рублей. Деньги намерены направить на минимизацию потерь государственных строек на фоне роста цен на металлы.

«Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие», — приводят комментарий Мордашова представители «Северстали».

Мордашов ожидает, что с данными мерами не произойдет доступа затруднения доступа российской продукции на мировые рынки.

Совладелец предприятия подчеркнул. что зарубежные аналитики уже «благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам».

Ранее стало известно, что в России будут введены экспортные пошлины на металлопродукцию. Предложение подготовил глава Минэкономразвития Максим Решетников.