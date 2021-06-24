Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе семинара-совещания по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов предложил привлечь неработающих пенсионеров в строительную отрасль. Об этом сообщает ТАСС.

Под его мнению, трудовым ресурсам необходимо обратить на это особое внимание.

«Это и обучение, и привлечение, и мобилизация где-то неработающих пенсионеров на какие-то вопросы. Я могу по своему опыту сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Союза собирали проектировщиков, которые в том числе уже были на пенсии, знали, как нужно делать», — подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер отметил, что до 2024 года для работы в сфере российского строительства нужно привлечь около пяти млн иностранных специалистов разного уровня квалификации, в частности из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как позже пояснили РИА Новости в аппарате Хуснуллина, привлечение пенсионеров обсуждают лишь по отдельным видам строительных работ, на добровольной основе и только там, где не требуется физическая активность.

Ранее Хуснуллин рассказал, что Россия не может отказаться от трудовых мигрантов из-за низкой производительности труда.