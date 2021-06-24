Зеленский продлил санкции против банков из России и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка и ВТБ, а также донецкого и луганского, следует из указа президента.

»Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 настоящего решения», — говорится в указе.

В список банков, попавших под санкции, входят «Сбербанк России», «Московский областной банк», «Индустриальный сберегательный банк», Банк «Содействие общественным инициативам» Государственный банк Луганской Народной Республики, «Газпром Банк», говорится в приложении к документу.

Ранее Зеленский объявил о введении персональных санкций против генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.