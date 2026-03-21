В ЦСКА рассказали, когда будет забивать нападающий

В ЦСКА анонсировали голы нападающего Гонду
Тренер столичного ЦСКА Манель Экспозито после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо» заявил, что нападающий Лусиано Гонду вскоре начнет забивать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Он сражается, борется, работает. Его гол к нему еще придет. Когда нападающий не забивает, людям кажется, что он не преуспевает. Но это не так, он выполняет много работы на поле. Его голы еще придут — мы в этом убеждены», — заявил Экспозито.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

