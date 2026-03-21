«Я даже не узнал ее»: отец Валиевой о возвращении дочери

Отец фигуристки Валиевой: я даже сам не узнал ее, когда она вышла на лед

Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, признался, что у него остались только положительные эмоции от первого выступления дочери после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит Sport24.

«Она раскатается, а ее все поддержат. У нее совершенно другая и новая программа. Я даже сам не узнал Камилу, когда она вышла на лед, ха-ха. Она ее подкатает, все сделает. Ей надо всегда побеждать и никогда не сдаваться, несмотря ни на что, а она и не смотрит», — поделился он.

Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Валиева пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

