На съемках фильма «Остров» случилось чудо: «Это было электричество»

Режиссер Павел Лунгин рассказал, как на съемках его фильма «Остров» (2006) случилось нечто, заставившее его поверить в чудо. Кинематографиста цитируют «Вести».

По словам Лунгина, в одной из сцен мальчика-актера попросили поджать ногу, которая у его героя болела. Старец, персонаж актера Петра Мамонова, должен был исцелить мальчика. Тогда ребенок зарыдал.

«И зарыдал так, из него как будто прямо потекло. Это было электричество. И я просто поверил, что он его вылечил... Там с нами происходили какие-то получудесные вещи», — говорит Лунгин.

Главный герой фильма «Остров» старец Анатолий всю жизнь прослужил в монастыре на маленьком северном острове. Анатолий обладает даром исцеления, и в одной из сцен мать привозит к нему сына, который после травмы не может ходить.

Картина получила шесть «Золотых орлов», включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.

