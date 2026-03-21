Саша Бортич о первом свидании с возлюбленным: «Сразу встрескались»

Актриса Саша Бортич рассказала о первом свидании со своим возлюбленным актером Давидом Сократяном. Пост, посвященный 28-летию звезды сериала «Трудные подростки», она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В поздравительном посте Бортич назвала избранника своей удачей и сокровищем. Она также раскрыла детали знакомства с артистом — они встретились для записи шуточной актерской визитки актрисы.

«В тот же вечер оказались на свидании, но не знали что это оно. Не знали, что мы сразу втрескаемся», — призналась актриса.

Бортич впервые показала нового возлюбленного в феврале. До этого она была в отношениях с бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Сашу.

До Савельева мужем Бортич был рэпер Вячеслав Воронцов (Мезза). Они прожили вместе всего два года и развелись в 2018 году.

Ранее Дмитрий Дибров появился на премии с новой спутницей.