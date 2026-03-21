Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» 12-й матч подряд

Голкипер «ПСЖ» Сафонов включен в стартовый состав на матч с «Ниццей»
Panoramic/Global Look Press

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет с первых минут в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Забарный, Пачо, Мендеш, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Маюлу, Дуэ, Кварацхелия.

Игра состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:05 по московскому времени. Для российского вратаря этот матч станет 12-м подряд в стартовом составе парижского клуба.

17 марта Сафонов принял участие во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов, который находился в воротах на протяжении всей игры и отразил девять ударов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах в составе французского клуба, в шести из которых сохранил свои ворота «сухими». Контракт россиянина с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Он выступает за парижан с сезона 2024/25. По ходу текущего сезона он вытеснил из стартового состава Луку Шевалье.

Ранее СМИ сообщили, что в «ПСЖ» не видят Сафонова основным вратарем в будущем.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
