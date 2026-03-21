Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» 12-й матч подряд

Голкипер «ПСЖ» Сафонов включен в стартовый состав на матч с «Ниццей»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет с первых минут в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Забарный, Пачо, Мендеш, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Маюлу, Дуэ, Кварацхелия.

Игра состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:05 по московскому времени. Для российского вратаря этот матч станет 12-м подряд в стартовом составе парижского клуба.

17 марта Сафонов принял участие во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов, который находился в воротах на протяжении всей игры и отразил девять ударов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах в составе французского клуба, в шести из которых сохранил свои ворота «сухими». Контракт россиянина с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Он выступает за парижан с сезона 2024/25. По ходу текущего сезона он вытеснил из стартового состава Луку Шевалье.

Ранее СМИ сообщили, что в «ПСЖ» не видят Сафонова основным вратарем в будущем.