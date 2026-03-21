В МАГАТЭ прокомментировали ракетный удар по израильскому городу с ядерным объектом

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет информации об ущербе ядерному центру «Негев» в Израиле в результате удара по городу Димона. Об этом сообщает пресс-служба агентства в соцсети X.

«МАГАТЭ <...> не получило какой-либо информации, которая могла бы говорить об ущербе ядерному исследовательскому центру «Негев», — говорится в заявлении.

До этого иранские СМИ сообщили о взрыве после ракетных ударов по городу Димона в Израиле, где расположен ядерный объект.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке. 5 марта Тегеран пригрозил нанести удар по ядерному реактору в Димоне при попытке смены режима в стране.

Ранее СМИ узнали о планах США по захвату иранских портов.