Теннисист Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Майами

Теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Сакамото

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами, США.

Его соперником во втором круге турнира был представитель Японии Реи Сакамото. Встреча, которая длилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сакамото шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами.