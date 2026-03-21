Появилось видео, на котором из ямы на стройке за ноги достают мужчину весом почти 227 кг

В США мужчина с весом почти 227 кг провалился в яму на стройплощадке

В Южной Калифорнии мужчина весом почти 227 кг провалился в яму на строительной площадке, передает ABC.

Телеканал уточняет, что это произошло днем 20 марта в городе Помона. Мужчина не работает на стройке, но каким-то образом упал в яму диаметром примерно метр на метр. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Как пишет The New York Post, спасательная операция продолжалась не менее двух часов. В ней участвовали 40 человек и были задействованы страховочный пояс и лебедка, привязанная к эвакуатору с краном, и вертолет. Провалившийся в яму мужчина все это время оставался в сознании и разговаривал со спасателями. После оказания неотложной помощи его доставили в отделение интенсивной терапии.

В феврале восемь пожарных в Малайзии спасли учителя с весом 350 кг, который застрял в ванне. Из-за значительных физических ограничений и состояния здоровья он не мог самостоятельно передвигаться, несмотря на помощь супруги. Более недели он находился дома на больничном и испытывал сильную слабость из-за потери аппетита.

