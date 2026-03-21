«Балтика» разгромила «Сочи» и приблизилась к лидерам РПЛ

Калининградская «Балтика» обыграла «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте игры, когда игрок «Сочи» Сергей Волков срезал мяч в свои ворота. Во второй раз «Балтика» забила на 12-й минуте, гол на свой счет записал Александр Филин, его ассистентом выступил Натан Гассама. На 85-й минуте Максим Петров реализовал пенальти. Через две минуты Михаил Рядно забил четвертый мяч калининградского клуба.

На 90+5-й минуте игры был удален игрок «Сочи» Кирилл Заика.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Станислав Матвеев.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на третьей строчке, имея в активе 42 балла. При этом у идущего четвертым «Локомотива» в активе на балл меньше и матч 22-го тура в запасе. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (49 баллов). «Сочи» — аутсайдер турнира, команда расположилась на последней строчке, набрав всего девять баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, «Балтика» 5 апреля на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Сочи» на день позже на своем стадионе примет казанский «Рубин», начало игры — 19:30 мск.

Ранее ЦСКА выиграл матч после четырех поражений в РПЛ подряд.