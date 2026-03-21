Немецких школьников захотели обучить гражданской обороне

Глава МВД Германии Добриндт предложил ввести уроки гражданской обороны в школах
Angelika Warmuth/Reuters

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил ввести в школах страны обязательные уроки по гражданской обороне и подготовке к кризисным ситуациям, пишет Das Bild.

По мнению министра, детей нужно учить, как вести себя в кризисных ситуациях, — когда отключилось электричество или сотовая связь, работает сирена или прибывает вода. Добриндт предлагает добавить в расписание сдвоенный урок на эту тему, который будет проводиться раз в полгода.

«Предусмотрительность создает безопасность. Благодаря этому (занятиям по гражданской обороне. — «Газета.Ru») наши школьники получит опыт в области поведения в кризисных ситуациях: они передадут знания непосредственно своим семьям», — отметил Добриндт.

В статье уточняется, что учащиеся будут обсуждать, как реагировать на сигналы тревоги, кому звонить при ЧС, как ориентироваться при стихийных бедствиях и какие меры предосторожности принимать дома. Инициативу главы МВД обсудят на конференции министров внутренних дел федеральных земель в июне.

Прошлой осенью Добриндт рассказал в интервью, что новое руководство по гражданской защите, включающее рекомендации на случай блэкаута или воздушных ударов, пользуется огромным спросом у немцев. Оно заинтересовало многих и не вызвало нареканий.

Ранее для российских школьников выпустили учебник по беспилотникам.

 
