БПЛА атаковали Орловскую область

В небе над Орловской областью сбили три беспилотника. Об этом написал на канале в Max губернатор Андрей Клычков.

По его словам, при налетах никто не пострадал и обошлось без повреждений. На места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб.

21 марта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту. В результате обстрела его здание было разрушено, две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одну пострадавшую доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли, и предупредил, что под завалами могут находиться другие люди. Специалисты начали работать на месте обрушения объекта. Однако их работа была затруднена из-за высокой активности вражеских беспилотников. В итоге число жертв атаки увеличилось до четырех.

