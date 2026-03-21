В Британии не признали участие в операции против Ирана

Глава МИД Британии Купер не признала участие страны в операции против Ирана

Соединенное Королевство не предпринимает и не планирует предпринимать никаких наступательных действий против Ирана, и не стремится к эскалации конфликта. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер в интервью телеканалу Sky News.

«Как ясно дал понять [премьер-министр Кир Стармер], мы не будем втягиваться в широкий конфликт», — заявила дипломат.

До этого издание The Telegraph, опираясь на мнение экономистов, предупреждало о потенциальной угрозе потери работы для примерно 104 тыс. жителей Великобритании в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. В статье подчеркивалось, что последствия военных действий в Иране могут негативно отразиться на рынке труда Соединенного Королевства, спровоцировав рост безработицы, которая в настоящее время составляет 5,2%.

Ранее Иран ударил по базе Британии и США в Индийском океане.