Более 40 человек пострадали при ударе Ирана по израильской Димоне

Channel 12: 47 человек пострадали в израильском городе Димона при ударе Ирана

В израильском городе Димона в результате ракетного удара Ирана пострадали 47 человек. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Среди раненых оказался 12-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжелое. Еще 31 человек получил легкие ранения.

21 марта в Иране сообщили об ударе по городу Димоне. Этот город расположен в южной части Израиля, в пустыне Негев, и известный тем, что на его территории находится ключевой ядерный объект страны. Власти Ирана предупреждали о намерении атаковать ядерный реактор в Димоне в случае усиления военного противостояния между странами.

По информации портала Ynet, перехват иранской ракеты, нацеленной на Димону, должен был осуществить истребитель израильской армии. Однако, по предварительным данным, произошла ошибка, и ракета не была сбита. В настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование причин произошедшего инцидента.

Ранее прилет иранской ракеты по израильскому городу с ядерным объектом попал на видео.