Звезда «Бэтмена» пожаловался на травлю из-за внешности

Актер Барри Кеоган отказался от выходов в свет из-за онлайн-травли
Ирландский актер Барри Кеоган («Бэтмен», «Банши Инишерина») отказался от выходов в свет из-за онлайн-травли. Об этом он рассказал в радиошоу «SiriusXM «The Morning Mash Up».

«Меня часто критикуют за то, как я выгляжу, больше, чем других, это делают все подряд. Это заставляет меня уходить в себя и не хотеть светской жизни. Не хочу никуда ходить», — признался он.

Актер добавил, что это влияет не только на светскую, но и на профессиональную жизнь.

«Это становится проблемой, когда начинает просачиваться в творческую жизнь, потому что мне даже не хочется больше появляться на экране», — говорит Кеоган.

Он также выразил обеспокоенность, что негативные комментарии в его адрес в сети однажды повлияют на его трехлетнего сына Брандо.

«Моему маленькому мальчику придется читать все это, когда он станет старше», — добавил актер.

