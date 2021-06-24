Летный директор S7 арестован за продажу должности пилота

Домодедовский городской суд Московской области на два месяца отправил в СИЗО летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова, задержанного с поличным при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере)», — заявила пресс-секретарь.

Уточняется, что Бадракову пока не было предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе. Одним из них является Бадраков, которого задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство пилота на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России.