В России будут введены экспортные пошлины на металлопродукцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию, сообщает РИА «Новости».

«Вопрос, который вы подняли сегодня, крайне важный и актуальный для страны», — отметил Мишустин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина 24 июня предложил ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с 1 августа до 31 декабря 2021 года. По его словам, эти меры дадут дополнительные доходы бюджета в 2021 году в 160-165 млрд рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

До этого Минпромторг предложил перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл.