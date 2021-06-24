Российский экологический оператор призвал не покупать поп-иты и симпл-димплы

Российский экологический оператор (РЭО) призвал не покупать поп-иты и симпл-димплы, которые невозможно переработать. Об этом сообщает в четверг пресс-служба РЭО, передает ТАСС.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, ежегодно в России появляется порядка 60 млн т твердых коммунальных отходов, из них 6,4 млн т — это полимерные отходы.

При этом на захоронение в стране отправляется 94% твердых коммунальных отходов. Наиболее яркими примерами таких отходов являются поп-иты и симпл-димплы.

В России большинство таких игрушек не перерабатывается, а, по данным зарубежных исследований, около 80% пластиковых игрушек отправляется на свалку.

«Антистресс-игрушки поп-иты в основном изготавливают из силикона. А в составе симпл-димпла обычно имеется ABS-пластик. Все эти материалы в теории можно переработать, но на практике нет. Поскольку в России отсутствует полноценная инфраструктура по переработке силикона, а пластик является неотделимой составной частью игрушки, поэтому отсортировать его не представляется возможным, как и отправить его на переработку, рассказали в РЭО.

Ранее в Роспотребнадзоре поручили оценить влияние антистресс-игрушек симпл-димпл, сквиш и поп-ит на детей.