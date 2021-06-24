Израиль перенес открытие границ для иностранных туристов

Власти Израиля решили перенести запланированное на 1 июля открытие границ страны для иностранных туристов, прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Согласно заявлению, запрет иностранцам в разрешении на въезд в страну с туристическими целями будет продлен на месяц — с 01 июля по 01 августа.

Однако запрет на въезд в Израиль не распространяется на группы привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Им разрешено приезжать в страну с конца мая. При этом число участников таких групп ограничено.

Все израильтяне, выезжающие за границу, перед посадкой в самолеты должны подписать декларацию о том, что обязуются не посещать страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. В список «запретных» государств попали Аргентина, Россия, Индия, Южная Африка, Мексика и Бразилия.