Следователи проверят всех пилотов S7 за период работы в компании Бадракова

Следственный комитет намерен изучить документацию в подразделении S7 Airlines, котором работал летный директор авиакомпании Мансур Бадраков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, следователи собираются опросить всех сотрудников подразделения, а также пилотов авиакомпании, которые работали в период работы Бадракова.

Ранее стало известноо, что двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе. Одним из них является Бадраков, которого задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство пилота на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России.

Пилоту-инструктору выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. При этом СК намерен ходатайствовать об аресте Бадракова.