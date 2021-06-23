В России предложили ввести «многодетный» капитал

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

Дети являются приоритетом государственной политики в соответствии с принятыми поправками к Конституции России, подчеркнула омбудсмен.

В качестве поддержки многодетных семей она предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат — «многодетного» капитала — в размере 100 тыс. рублей, пока возраст младшего ребенка не достигнет 18 лет, либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

«В условиях, пока еще не принят федеральный закон «О статусе многодетной семьи», предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей», — сказано в документе.

По словам Волынец, сегодня среднедушевой доход на каждого ребенка тем ниже, чем больше в семье детей. Устранению этого фактора будет способствовать введение «многодетного» капитала, пояснила омбудсмен.

Ранее в Госдуме поддержали идею об увеличении материнского капитала.