В Минэнерго прокомментировали слухи о подорожании керосина

В Министерстве энергетики России прокомментировали слухи о подорожании керосина на фоне увеличения числа авиаперелетов, сообщает ТАСС.

«Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на рынке авиакеросина как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики. В настоящее время в крупных российских аэропортах сформирован достаточный запас керосина», — заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, в крупных российских аэропортах запасы топлива составляют до пяти суточных запасов керосина. По поводу стоимости топлива, в министерстве считают, что повышение цены на керосин циклично.

«Она имеет ярко выраженную сезонную динамику: текущая ценовая ситуация характерна для начала летнего сезона и повторяется каждый год. По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах Российской Федерации в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 3 662 рубля за тонну (или 6,8%) меньше, чем в мае 2019 года, то есть в период до наступления пандемии и в активный период авиаперевозок», — пояснили в Минэнерго.

В мае ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить запасы авиакеросина.