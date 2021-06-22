Минэкономразвития ожидает «обеления» общепита после освобождения от НДС

Освобождение кафе и ресторанов от уплаты НДС ускорит переход к «обелению» зарплат в этой сфере, рассчитывает Минэкономразвития. Одно из требований к предприятиям отрасли для «обнуления» НДС — выплата заработной платы своим сотрудникам не ниже средней по отрасли в регионе.

«Для многих предприятий общепита, будет означать, что им потребуется «обелить» заработную плату и отказаться от, так называемой, «конвертной» системы оплаты труда», — рассказала «Газете.Ru» директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Всего для освобождения от уплаты НДС для предприятий общепита установлено три условия. Помимо уровня заработной платы, предприятие должно получать выручку не более 2 млрд рублей за предыдущий год, а также доля доходов от реализации услуг общественного питания должна составлять не менее 70% в ее объеме.

Условия выхода отрасли из тени прорабатывался с рестораторами, подчеркнули в Минэкономиразвития.

«Предприятия общепита выразили полную готовность эти условия выполнять взамен на освобождение от НДС», — заявила Дадаян.

Для зарегистрированного бизнеса освобождение от НДС стартует с февраля 2022 года. Новые предприятия общепита не должны будут соблюдать условия по выручке и доле услуг, владелец кафе или ресторана сможет начать пользоваться освобождением от НДС сразу.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».