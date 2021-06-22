Полеты в Турцию возобновили 10 российских авиакомпаний

Росавиация сообщила, что полеты в Турцию возобновили 10 российских авиаперевозчиков.

В первый день полноценного возобновления авиасообщения, 22 июня, будет выполнено 78 регулярных и чартерных рейсов, из которых российские авиакомпании выполнят — 54 рейса.

«Сегодня запланированы полеты «Аэрофлота», Royal Flight, Smartavia, Azur air, «Икар», «Ямал», «Северный ветер», «Победа», Red Wings, S7, «Россия», — рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что разрешение на полеты в Турцию есть у 12 российских авиакомпаний. Рейсы осуществляются из 32 российских городов. На данный момент возможно долететь до Стамбула, Анкары, Антальи, Даламана и Бодрума.

Ранее сообщалось, что в Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов. По данным аналитиков, до конца сентября в Турции могут отдохнуть 3 млн россиян.