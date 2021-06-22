Стоимость нефти Brent превысила $75 впервые за последние два года

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 4.20 (по мск) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,16%, до $75,02 за баррель. Однако к 10.20 (по мск) она составила $74,93 за баррель.

«Оптимизм относительно спроса на данный момент очень хорошо закрепился, и сейчас в центре внимания находится сокращение предложения», — сказала основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Кроме того, отмечается, что многие инвесторы ожидают восстановления спроса, так как все больше государств начинают постепенно снимать карантинные ограничения, а в связи с этим увеличивается потребление топлива.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%. В итоге ее стоимость достигла $75,02 за баррель.