Появилась новая схема обмана россиян с помощью беспроцентных кредитов

Глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер заявил, что восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – «социальных инженеров»: сейчас они выманивают у граждан деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — сказал он.

Отмечается, что злоумышленники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денежных средств и оплаты комиссии за посреднические услуги. Однако на самом деле мошенники используют эту информацию для списания средств.

Кроме того, на сегодняшний день выросло число фальшивых сайтов, на которых предлагают купить онлайн медицинские товары с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.

По словам Бернера, самым эффективным способом борьбы с «социальными инженерами» является повышение финансовой грамотности владельцев карт.

«Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством», — подчеркнул он.

Ранее руководитель отдела поддержки продаж Cross Technologies Саид Атциев заявил, что киберпреступники часто пользуются невнимательностью пользователей, особенно это актуально в летний период, когда люди становятся более расслабленными.