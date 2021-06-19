«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы в Турцию

«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из Москвы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика Михаила Демина.

«Аэрофлот» открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталья — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день», — сказал он.

Демин добавил, что в дальнейшем авиакомпания будет расширять маршрутную сеть в зависимости от фактического спроса.

Россия возобновляет полеты в Турцию 22 июня после трех месяцев перерыва. Авиасообщение было прервано в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, с 28 июня из РФ можно будет улететь в Италию, Северную Македонию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию и на Кипр.