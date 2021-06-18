Стали известны самые популярные у россиян сферы для подработки во время пандемии

Торговля и маркетинг стали популярными сферами для подработки у россиян в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для размещения объявлений «Авито» и рекрутингового сервиса GigAnt.

Так, в торговле подрабатывают 12% участников опроса, а в маркетинге — 13%. Среди респондентов-мужчин самыми популярными направлениями стали транспорт (18%), охрана (12%), IT (10%), курьерские службы и службы доставки (10%), а также линейные позиции в торговле (10%).

В свою очередь, 18% опрошенных среди женщин, занимающихся подработками, указали, что заняты в маркетинге, 13% — в торговле, по 11% — на административно-управленческих позициях и в онлайн-поддержке, 9% — в бьюти-сфере (парикмахер, мастер маникюра и другие подобные профессии).

Согласно исследованию, пандемия COVID-19 заставила найти подработку 21% россиян, а 5% были вынуждены найти несколько источников дополнительного заработка. При этом в настоящее время подрабатывают 39% граждан: 33% респондентов делали это и раньше, еще 6% нашли подработку впервые в жизни, говорится в сообщении.

Опрос проводился с 31 мая по 4 июня. Его участниками стали 10 тысяч человек старше 18 лет.

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