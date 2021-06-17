Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,7 рубля

Официальный курс евро на 18 июня уменьшился 65,24 коп. и составил 86,7012 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

При этом курс доллара увеличился на 47,25 коп. и достиг 72,5048 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 3,37 коп., до 78,8932 руб.

Накануне сообщалось, что курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта 2021 года.

До этого курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве и находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро. Главы государств впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за последние три года.

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