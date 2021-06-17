В ПФР напомнили, что срочная служба в армии учитывается в трудовом стаже

Время срочной службы в армии учитывается в трудовом стаже. Ежегодно солдаты могут получить до 1,8 пенсионного коэффициента, заявили РИА «Новости» представители Пенсионного фонда России.

Пенсионные коэффициенты соотечественники могут накопить при официальном трудоустройстве, их число зависит от суммы страховых взносов, выплаченных работодателем. Кроме того, играет роль стаж работника.

В фонде обратили внимание, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года. Однако при подобном варианте выплаты серьезно не поменяются.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) представляют собой показатель, от которого зависит размер пенсии. Они начисляются каждый год за работу или иную деятельность, учитываемую при расчете будущей пенсии. При назначении пенсионных выплат все коэффициенты, полученные во время трудовой деятельности, складывают.

Ранее сообщалось, что ПФР сможет перечислять выплаты на банковский счет пенсионера. Неполучение пенсии будет подтверждаться отчетными данными организаций почтовой связи и иных организаций, осуществляющих доставку денежных выплат.