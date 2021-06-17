Россия получила лучшую в истории оценку в рейтинге устойчивости экономики

Россия получила самую высокую за всю историю оценку в рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG).

В общем рейтинге Россия заняла 53 место.

«Общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом», – рассказал управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

При этом первое месте в рейтинге получила Швейцария, за ней расположились Норвегия и Финляндия. Кроме того, в топ-10 вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономике страны удалось восстановиться до докризисного уровня.