Госкомпании обязали направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении единого подхода к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно нововведению, государственные предприятия должны будут направлять на дивиденды не менее половины скорректированной чистой прибыли. Отмечается, что в подобном подходе сразу несколько изменений.

«Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют», — пояснили в правительстве.

В кабмине пояснили, что новый подход позволит сделать поступления в казну от акций в федеральной собственности «более прогнозируемыми», а также сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников говорил о возможной донастройке налоговой системы, чтобы бизнес меньше средств выводил за рубеж. Изменения, по его словам, могут коснуться в основном компании, выплачивающие огромные дивиденды акционерам. Согласно его позиции, предприниматели, которые не участвуют в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше денег отдавать государству.