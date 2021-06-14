Котировки нефти достигли максимума более чем за два года

Цена барреля британской марки Brent 14 июня поднималась выше отметки в $73,5 — это самый высокий уровень за последние несколько лет, сообщает Trading Economics.

Отмечается, что цены на нефть достигли самого высокого уровня с октября 2018 года, при этом стоимость нефти марки WTI превысила $71, чему способствовал улучшенный прогноз спроса, поскольку ускорение вакцинации от коронавируса помогло снять часть ограничений на поездки в Европу и США.

По состоянию на 22:50 мск, цена Brent составляет $73, WTI — $71.02.

Ранее цены на нефть эталонных марок начали расти, реагируя на публикацию доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в этом году и ожидает его рост ежедневно на 5,4 млн баррелей. Специалисты предположили, что спрос на нефть вернется к докризисному.