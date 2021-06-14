На Украине предложили передать Киеву часть акций «Северного потока — 2»

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина сможет компенсировать свои потери после запуска газопровода «Северный поток — 2», если Киеву передадут часть акций компании-оператора. Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый независимый».

«Давайте из-за того, что мы теряем [возможности по транзиту газа], это вопрос политический, сделаем Украину субъектом или сособственником «Северного потока — 2», дайте нам 5–7–10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — сказал политолог.

Он отметил, что часть газа, который пойдет через СП-2, может попасть в газовые хранилища страны для последующего реверса. Так, Бортник предложил продать или передать «Нафтогазу» Украины 5% стоимости компании-оператора. В таком случае Украина станет акционером и будет зарабатывать на СП-2.

Бортник также добавил, что более правдоподобным выглядит вариант, заключающийся в создании российско-европейского консорциума, который станет новым владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа. Еще одним вариантом политолог назвал заключение долгосрочного контракта с Россией на прокачку топлива через территорию Украины.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на компенсацию потерь из-за «Северного потока – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.