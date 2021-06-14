Комнатное растение продали на аукционе в Новой Зеландии за $19,3 тысячи

Комнатное растение с восьмью листьями продали на аукционе в Новой Зеландии за $19 297. Об этом сообщил телеканал CNN.

Речь идет об очень редкой пестро-белой рафидофоре четырехсемянной. Заявки на цветок организаторы аукциона закрыли в воскресенье, 13 июня. За последние четыре минуты они выросли из-за двух покупателей, которые боролись за право стать обладателем этого растения. Пост с рафидофорой просмотрели 102 000 человек.

По словам представителя Trade Me Милли Сильвестра, это комнатное растение стало самым дорогим на аукционе. Всего на торги было подано 248 заявок.

Рафидофора обладает восьмью листьями, а девятый в ближайшее время должен появиться. У каждого своя отличительная пестрота, говорится в описании лота.

Ранее сообщалось, что автомобильный номер продали более чем за $10 млн в Дубае.