Киев оценил риски перекрытия Россией транзита газа через Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте», — сказал Кулеба.

Ранее представитель департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в связи со строительством российского газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.