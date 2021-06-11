Центробанк России повысил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России 11 июня принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Центробанк указывает, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Инфляция складывается выше прогноза ЦБ.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках, отметили в ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — указано в сообщении.

В апреле ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

До этого Центробанк менял ключевую ставку в марте текущего года — повысив ее с 4,25% до 4,5% годовых. Это было первое повышение ставки с 2018 года.