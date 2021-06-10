США продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в связи со строительством российского газопровода «Северный поток – 2», сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, деятельность которых подпадает под подобные санкции», — заявил представитель Госдепа.

По его словам, таким образом Вашингтон продемонстрирует, что выступает против «Северного потока – 2».

Ранее оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена, пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом начнутся 11 июня.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.