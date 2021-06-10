СМИ: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

Российская корпорация «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет The Bell со ссылкой на два источника на розничном рынке и «крупного финансиста».

Как пишет издание, руководство компании планирует интегрировать «Азбуку Вкуса» в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка», который в настоящий момент развивает продажу готовых блюд. Также сделка могла бы помочь снизить закупочную стоимость продуктов для «Яндекс.Лавки», поскольку сервис был бы объединен с крупным ритейлом.

В «Яндексе» и «Азбуке Вкуса» не стали комментировать возможные договоренности. Аналитики оценивают рыночную стоимость сети магазинов в 20 млрд рублей.

Ранее стало известно, что торговая сеть «Лента» объявила, что приобретет торговую сеть Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн. Также ПАО «Магнит» заявил о покупке розничной сети «Дикси», под управлением которой находится 2 651 магазин в России.