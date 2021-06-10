Reuters: ЕС разрешит привитым от COVID-19 свободные поездки внутри блока

Европейский союз одобрит предложение Европейской комиссии разрешить гражданам, полностью привитым от коронавируса, свободное передвижение внутри блока с 1 июля, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, страны в индивидуальном порядке смогут разрешать въезд путешественникам, получившим только одну дозу вакцины.

По данным источников, ожидается, что власти Евросоюза дополнят список безопасных для посещения регионов сообщества.

9 июня Европейский парламент на заключительном голосовании утвердил введение в Евросоюзе цифрового сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. Система COVID-сертификатов начнет действовать с 1 июля. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Он будет выдаваться бесплатно национальными органами власти, граждане также при желании смогут получить бумажный формат сертификата.