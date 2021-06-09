Европарламент придумал новые санкции против Белоруссии

Европейский парламент намерен призвать к новым санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект резолюции.

В частности, речь идет о санкциях в областях калийной, сталелитейной, деревообратываемой и нефтяной промышленности. Кроме того, депутаты Европарламента предлагают изучить возможность временного отключения Белоруссии от системы межбанковских платежей SWIFT.

Также ЕП планирует выступить с инициативой ограничить доступ белорусских дипломатов в здания Европейского парламента в Брюсселе, пересмотреть обмен информацией с белорусским посольством и провести международную конференцию «Будущее демократической Белоруссии» для обсуждения урегулирования ситуации в стране.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит воздействовать на Белоруссию до тех пор, пока задержанный в Минске блогер Роман Протасевич не будет освобожден.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал.