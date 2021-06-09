Путин открыл Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома»

Президент России Владимир Путин дал старт работе Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома», сообщает РИА «Новости».

Производственный комплекс расположен в районе города Свободный Амурской области, на новом ГПЗ предусмотрен объем переработки в 42 млрд кубометров газа в год.

«Амурский ГПЗ, газоперерабатывающий завод, — это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов», — заявил Путин на открытии ГПЗ.

Российский лидер уточнил, что эти 42 млрд кубометров газа в год в перспективе могут вырасти до более высоких значений.

«Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», — пояснил Путин.

В частности, речь идет о 60 млн кубометров гелия, 2,4 млн тонн этана, около 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутана, около 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. На полную мощность Амурский ГПЗ планируется вывести в 2025 году.

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода началось в 2015 году, газ для переработки ему поставляет трубопровод «Сила Сибири». По данным «Газпрома», общая стоимость строительства Амурского ГПЗ составляет свыше 950 млрд рублей.