Названы самые востребованные в 2021 году профессии

Среди всех современных профессий специальность врача телемедицины заняла первое место по востребованности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сайта «Зарплата.ру».

«В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины - спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей», — указано в исследовании.

Выше зарплату предлагают только вахтовикам-строителям и навигаторам, которые готовы работать в суровых условиях Арктики — им предлагают 160 тыс рублей в месяц. Далее следуют специалисты по кибербезопасности — от 100 тыс рублей.

VR-архитекторы и робототехники могут могут рассчитывать на зарплату в 90 тыс рублей, также очень востребованы специалисты в области экологии, которые могут получать до 60 тыс рублей. Рост спроса экологов сейчас является общемировым трендом, считают исследователи «Зарплата.ру».

Вслед за высокотехнологичными специальностями идут также новые, но менее сложные профессии — пилот дронов и инженера 3D-печати, зарплата которых начинается от 50 тыс рублей.

Ранее стало известно, что более 80% студентов при выборе будущей работы на первое место ставят зарплату.