Правительство России допускает уход на 2-е место по добыче газа в мире

Российское правительство, в плане мероприятий по реализации энергостратегии до 2035 года, допускает изменение статуса России как ведущей газодобывающей страны, сообщает ТАСС.

В этом плане указано, что до 2024 года Россия будет сохранять первое место по добыче природного газа, однако после этого года в правительстве допускают переход российской газодобывающей области на второе место.

Сохранение высоких показателей поставок газа за рубеж в планах правительства намечено до 2035 года, предусматривается также общий рост этих поставок, с 240 млрд куб. м в 2018 году до 405 млрд куб. м к 2035 году.

Ранее в Совете Федерации поддержали закон о бесплатной газификации.

Государственная дума 1 июня приняла закон, направленный на повышение газификации страны — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.